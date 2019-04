Vídeo mostra terroristas na fila para o pequeno almoço momentos antes do massacre no Sri Lanka

Dezenas de pessoas foram mortas no hotel Shangri-La, entre as vítimas estava a família Nicholson.

Novas imagens de videovigilância divulgadas esta terça-feira pelo canal televisivo News1st mostram os terroristas sorridentes nas imediações de um dos hotéis alvo dos ataques suicidas.Os dois homens são filmados no elevador bastante descontraídos e sorridentes. Momentos depois são vistos a passear-se pelo terceiro andar do hotel onde se situava a zona do restaurante.Alguns minutos antes de se fazerem explodir, um dos terroristas é visto na fila para o pequeno-almoço.Dezenas de pessoas foram mortas no hotel Shangri-La, entre as vítimas estava a família Nicholson