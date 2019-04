Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai desesperado encontra filhos e mulher mortos após massacre no Sri Lanka

Mãe e as duas crianças estavam a preparar-se para tomar o pequeno almoço quando o hotel foi alvo do ataque.

Uma mãe e dois filhos morreram este domingo na sequência do massacre terrorista no Sri Lanka enquanto se preparavam para tomar o pequeno almoço na unidade hoteleira onde estavam hospedados.



Ben, o marido e pai das crianças, procurou desesperadamente pela família mas já nada havia a fazer. Anita Nicholson de 42 anos, o filho Alex de 11 anos e a irmã deste, Annabel, são três dos oito britânicos mortos na sequência dos ataques no Sri Lanka.



Segundo o jornal The Times, Ben acabou por encontrar o corpo do filho na morgue da esquadra da polícia, depois de receber a notícia de que a mulher e a filha tinham morrido na sequência de uma das explosões.



Ben não sofreu ferimentos graves, segundo avançam jornais britânicos, no entanto, confessou estar em choque depois de perder toda a família durante os ataques.