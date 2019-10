"Stalker" encontrou vítima através do reflexo dos olhos numa selfie

Um homem foi detido no Japão por perseguir e atacar uma jovem cantora, afirmando que a encontrou através do reflexo dos seus olhos numa selfie publicada nas redes sociais.

De acordo com as autoridades, o suspeito, que se descreveu como um fã de Ena Matsuoka da banda Tenshitsukinukeniyomi, conseguiu analisar pistas sobre onde as rotinas da mulher através do que esta publicava nas redes sociais.

Um desses casos, conta a imprensa local, foi a identificação de uma placa de uma estação de comboio captada através da reflexão dos olhos da jovem. O homem de 26 anos, identificado pela polícia como sendo Hibiki Sato, localizou depois onde se encontrava a estação onde Ena Matsuoka costumava estar através do Google Street View.

O suspeito está agora acusado de ter esperado pela mulher na estação de comboio na noite do passado dia 1 de setembro. Perseguiu depois a mulher e atacou-a, indicou a BBC. Foi detido pelas autoridades depois de visualizadas as imagens de videovigilância do local.

Sato confessou depois à polícia que observou vídeos e imagens da vítimas nas suas redes sociais e que foi juntando pistas sobre onde seria a sua residência, analisando o ângulo da luz natural e a disposição das cortinas para calcular em que andar o seu apartamento estaria.