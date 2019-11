Submarino esconde três toneladas de cocaína

Partiu da Colômbia, cruzou o Atlântico sem ser detetado, mas acabou por ser intercetado quando o combustível acabou, na ria de Aldan, na Galiza, Espanha, na madrugada de domingo. Trata-se do primeiro ‘narcossubmarino transatlântico’, capaz de transportar três toneladas de cocaína e três tripulantes.Dois foram presos quando tentavam afundar a embarcação, o outro conseguiu escapar a nado. A dimensão do caso levou mesmo as autoridades policiais espanholas a cercar o município de O Morrazo.De acordo com as autoridades espanholas, o submarino - de 20 metros e equipado com tecnologia de ponta - estava a ser seguido há três dias, desde que entrou em águas territoriais espanholas, à procura de um local seguro para efetuar a descarga. Mas acabou por ficar sem combustível e os tripulantes, de nacionalidade equatoriana, tiveram de fugir.Foram apanhados em flagrante. A rapidez da polícia espanhola permitiu apresar o submarino e este domingo decorriam trabalhos para o trazer de volta à superfície.O submarino, fabricado na Guiana francesa, estaria a ser usado por redes de tráfico há vários anos e as autoridades espanholas procuram agora perceber quantas vezes fez esta rota sem ser detetado. Em 2006 já tinha sido apreendido outro submarino usado para transportar droga de navios ao largo da Galiza até à costa.