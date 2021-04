As autoridades indonésias deram este sábado como perdido o submarino que desapareceu a norte de Bali com 53 pessoas a bordo, após terem sido encontrados destroços perto da sua última posição conhecida e de se terem esgotado as 72 horas que durariam as reservas de oxigénio a bordo.









“Encontrámos vários objetos que acreditamos serem componentes do submarino, os quais não estariam soltos se não tivessem existido fendas causadas pela pressão no casco ou no tubo do torpedo”, disse aos jornalistas o almirante Yudo Margono, Chefe do Estado-Maior da Marinha indonésia, mostrando vários destroços recolhidos na zona onde o submarino desapareceu, e que incluem partes do revestimento do tubo do torpedo, uma garrafa de óleo usado para lubrificar o periscópio e tapetes de oração dos tripulantes. “A deteção destes objetos fez-nos passar da fase de ‘submarino desaparecido’ para ‘submarino afundado’”, admitiu o militar, dando a entender que a embarcação foi dada como perdida.

Os últimos dados recolhidos pelo sonar indicam que o submarino ‘KRI Nanggala-402’ poderá estar a uma profundidade de 850 metros, mais do triplo do que estava preparado para suportar. A pressão a esta profundidade terá certamente provocado a implosão do casco, tornando muito pouco provável que alguém tenha sobrevivido. Mesmo que o submarino ainda estivesse intacto, só tinha reservas de oxigénio para 72 horas, as quais se terão esgotado na sexta-feira à noite.





O último contacto do ‘KRI Nanggala-402’ com a base ocorreu na terça-feira à noite, quando a tripulação se preparava para fazer um teste de lançamento de torpedos. Um primeiro reconhecimento aéreo detetou uma grande mancha de óleo no mar, perto da sua última posição conhecida. Dezenas de aviões e embarcações de vários países participam nas buscas.



Outras tragédias



Explosão afunda ‘Kursk’



Em agosto de 2000, uma explosão na sala dos torpedos provocou o afundamento do submarino russo ‘Kursk’ no Mar de Barents com 118 tripulantes a bordo. Pelo menos 23 terão sobrevivido durante várias horas na popa da embarcação, mas acabaram por morrer dias depois por falta de oxigénio.





‘Ara San Juan’ desaparece



O submarino argentino, com 44 pessoas a bordo, desapareceu no Atlântico Sul durante uma missão de rotina a 16 de novembro de 2017. Os destroços foram encontrados um ano depois a uma profundidade de 907 m.