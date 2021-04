Oxigénio de submarino desaparecido com 53 tripulantes a bordo acaba hoje

Equipas de resgate da Indonésia e de outros países estão numa verdadeira corrida contra o tempo para tentar localizar o submarino que desapareceu esta semana ao largo da ilha de Bali com 53 pessoas a bordo. A embarcação tem reservas de oxigénio para apenas 72 horas, prazo que se esgota esta noite.





O presidente indonésio, Joko Widodo, deu ordens para que “não sejam poupados esforços” nas operações de busca e resgate, afirmando que “a única prioridade é resgatar a tripulação”, mas a verdade é que o tempo urge. As autoridades navais perderam o contacto com o submarino ‘KRI Nanggala-402’ na quarta-feira de madrugada (terça-feira à noite em Lisboa), o que significa que as reservas de oxigénio se esgotam esta noite.