Submarino Titan só conseguiu chegar aos destroços do Titanic em 13 dos 90 mergulhos que fez

Um relatório informa que o submarino Titan da OceanGate chegou aos destroços do Titanic menos de 15% do total de mergulhos efetuados.Segundo o Insider, que consultou um termo de responsabilidade da empresa, das 90 viagens que fez até ao navio naufragado, apenas 13 foram bem sucedidas. A empresa tinha uma taxa de sucesso de 14% e referia-se ao Titan como sendo "experimental" três vezes.O Titan começou a levar pessoas aos destroços do Titanic em 2021 e, de acordo com o site da empresa, a OceanGate completou mais de 14 expedições e 200 mergulhos no Pacífico, Atlântico e Golfo do México.