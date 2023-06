Sul-coreanos ficam um ou dois anos mais novos a partir de hoje

A partir desta quarta-feira os sul-coreanos ficam um ou dois anos mais novos com a entrada em vigor de novas leis que obrigam a utilizar apenas o método internacional de contagem de idades, substituindo o método tradicional do país.De acordo com a Reuters, os sul-coreanos consideravam que os bebés tinham um ano de idade quando nasciam e celebravam o aniversário a cada dia 1 de janeiro. Desta forma, um bebé que nascesse a 31 de dezembro tinha automaticamente um ano e um dia depois já tinha dois anos.Segundo a BBC, em dezembro passado, os legisladores votaram a favor da abolição dos métodos tradicionais de contagem. Apesar desta medida, muitos dos estatutos existentes que contam a idade de uma pessoa com base no sistema de ano civil de "contagem de idade" manter-se-ão. Por exemplo, os sul-coreanos podem comprar cigarros e bebidas alcoólicas a partir do ano, e não do dia, em que completam 19 anos.