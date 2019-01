Supremo brasileiro suspende investigação sobre ex-assessor do filho de Bolsonaro

A investigação criminal estava a ser feita pelo Ministério Público Federal do estado do Rio de Janeiro.

Por Lusa | 15:51

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu esta quinta-feira as investigações sobre movimentações atípicas detetadas na conta de Fabrício Queiroz, antigo assessor de Flávio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

A investigação criminal estava a ser feita pelo Ministério Público Federal do estado do Rio de Janeiro (MPF-RJ) e foi suspensa por decisão provisória tomada pelo juiz Luiz Fux, que é vice-presidente do STF.

O MPF-RJ informou em nota que a suspensão foi determinada "até que o relator da reclamação se pronuncie" e que o caso continua em segredo de justiça.