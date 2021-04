Supremo liberta Lula para voltar à política

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que reúne os 11 juízes daquela instância judicial, confirmou na noite de quinta-feira a anulação das sentenças do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula da Silva no âmbito da operação Lava Jato. As condenações tinham sido anuladas em março por decisão individual do juiz Edson Fachim, relator da Lava Jato, mas o magistrado decidiu submeter a decisão aos outros dez juízes.









A confirmação da anulação das condenações de Lula foi feita por 8 votos a favor e 3 contra. No final do julgamento, o presidente do STF, Luiz Fux, um dos que votaram contra, frisou que a anulação das sentenças não significa o fim da Lava Jato, reportando-se apenas aos processos do ex-presidente.

Lula estava condenado a mais de 24 anos de cadeia em dois processos de corrupção, tendo cumprido 580 dias antes de ser autorizado a aguardar em liberdade os recursos a que tinha direito. Edson Fachim anulou as penas ao considerar que Moro não era o juiz que devia julgado as ações, ideia que o plenário do STF confirmou.





A decisão do STF significa que Lula recupera os direitos políticos e pode ser candidato às presidenciais de 2022, enfrentando o presidente Jair Bolsonaro. Segundo nova sondagem do Pordata, se as eleições fossem hoje, Lula vencia Bolsonaro na segunda volta por 52% a 34%.