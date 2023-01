Supremo Tribunal Federal do Brasil inclui Bolsonaro na investigação aos ataques

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro autorizou esta sexta-feira a inclusão do ex-Presidente Jair Bolsonaro na sua investigação sobre os ataques de radicais ao três poderes, depois do pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com o documento judicial, o juiz Alexandre de Morais aceitou o pedido do Ministério Público, que citou um vídeo divulgado por Bolsonaro na rede social Facebook dois dias após o motim, noticiou a agência Associated Press (AP).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tinha pedido esta sexta-feira ao STF brasileiro para investigar o ex-Presidente Jair Bolsonaro como autor intelectual e instigador dos ataques feito por extremistas aos três poderes, em Brasília, no domingo.