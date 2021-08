Suspeito de raptar e matar Maddie vigiado 24 horas por dia na prisão

Christian Brueckner, o principal suspeito de raptar e matar Maddie de um aldeamento na Praia da Luz, no Algarve, está a ser vigiado 24 horas por dia na prisão, na Alemanha.Foi transferido para uma cadeia de alta segurança. As celas têm câmaras de videovigilância e a prisão é ainda rodeada por um muro de seis metros que não oferece qualquer hipótese de fuga.Brueckner está numa cela solitária, feita de portas e janelas de vidro reforçado para que guardas prisionais possam ver os reclusos.

O Christian Bruckner, é apontado pelas autoridades alemãs como o principal suspeito. Desde o ano passado que a polícia inglesas colabora diretamente com a polícia alemã na procura de mais pistas para chegar a Maddie. Bruckener, de 44 anos, ainda não foi interrogado sobre o caso mas já afirmou estar inocente.



Até agora as investigações para descobrir o que aconteceu a Maddie, no dia 3 de maio de 2007, na praia da Luz, no Algarve, já custaram aos contirubuintes ingleses quase 15 milhões de euros, segundo o jornal britânco Mirror.