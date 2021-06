Ex-namorada de Christian Brueckner "tinha um espaço secreto" em Portugal guardado por cães agressivos

Os investigadores que tentam encontrar evidências de que o principal suspeito, Christian Brueckner, é o responsável pelo desaparecimento de Madeleine McCann, agora estão a investigar vários relatos de que a ex-namorada de Brueckner, Nicole Fehlinger, possuía um "complexo secreto" em Portugal, a cerca de 38 quilómetros da Praia da Luz, avança o The Sun.



O pai de Nicole Fehlinger, Dieter, revelou os detalhes do complexo numa longa entrevista. Segundo o jornal The Sun, Dieter disse que a propriedade é guardada por uma matilha de cães temíveis, "coberta de mato por mais cinco mil metros quadrados".





"Era uma área segura, cercada por cerca de quatro cães agressivos que estavam lá dia e noite. A área está completamente coberta de vegetação, não é visível. Ninguém podia entrar ou sair, apenas a minha filha e talvez o Brueckner", adiantou.

Brueckner, de 44 anos, foi apontado como o principal suspeito de raptar a Maddie.