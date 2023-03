Tabuleiro Ouija: Jovens hospitalizadas por falarem com "espíritos"

Vinte e oito raparigas deram entrada no hospital com ataques de ansiedade, na Colômbia. Segundo as autoridades locais, em causa está o jogo de tabuleiro Ouija que as jovens teriam estado a brincar na escola.

A perda dos sentidos e a ansiedade foram os primeiros sinais de alerta dado pelas participantes do jogo que tinham como objetivo "falar com espíritos".

"Foram identificados 28 possíveis casos de ansiedade em estudantes", revelou Hugo Torres, presidente do Instituto Educativo Galeras.

Os relatórios médicos ainda não foram oficializados, porém uma grande parte dos pais acredita que a escola tem culpa nos acontecimentos, pela permissão do uso destes tabuleiros.

A mãe de um aluno da instituição e funcionária do hospital diz ver, todos os dias, "três ou quatro crianças" a serem levadas para o hospital por desmaio. "Os pais têm que investigar o que está a acontecer na escola, porque os nossos filhos não podem continuar nesta situação", acrescentou.

O presidente do instituto afirmou que a escola está à espera que saíam os resultados dos diagnósticos médicos, pedindo "respeitosamente aos cidadãos que se abstenham de fazer julgamentos e diagnósticos precoces".

Criados por um espiritualista nos EUA, em 1886, acredita-se que os tabuleiros de Ouija sejam uma forma de comunicação com os mortos. Números e letras estão distribuídos nos tabuleiros. Os participantes devem colocar a mão em cima do ponteiro de madeira do tabuleiro, onde pedem a qualquer "espírito" presente na sala para responderem às suas perguntas, ele o fará, através das letras do alfabeto ou dos números de 0 a 9.