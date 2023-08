Talibãs oficializam proibição de partidos políticos

O ministro da Justiça talibã, Abdul Hakim Sharie, oficializou esta quarta-feira a proibição de partidos políticos no Afeganistão, medida que os radicais islâmicos mantiveram na prática desde que tomaram o poder em 15 de agosto de 2021.

"Todas as atividades dos partidos políticos são proibidas no país porque não têm base na lei islâmica, não trazem nenhum benefício e o país não as quer", disse Sharie em conferência de imprensa em Cabul.

Depois de assumirem o controlo de Cabul há dois anos, entre promessas de mudanças em relação ao seu primeiro regime entre 1996 e 2001, os talibãs anunciaram a formação de um governo interino criticado por excluir mulheres, partidos políticos e diferentes grupos étnicos.