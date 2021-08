Talibãs 2.0: O novo rosto dos velhos senhores da guerra no Afeganistão

Já lhes chamam ‘Talibãs 2.0’, querendo assim sublinhar-se as diferenças entre os radicais que agora tomaram o poder no Afeganistão e os que dominaram o país de 1996 a 2001. Contudo, os relatos de perseguições, agressões e homicídios que marcaram as semanas do avanço dos radicais para Cabul parecem desmentir a mudança.Mas ela existe, de facto. Uma diferença significativa é a da relação com a tecnologia, com a representação da figura humana e com a música. Se nos anos 90 os talibãs exibiam, por exemplo, fitas de cassetes de áudio apreendidas enroladas em postes de checkpoints em seu poder, agora, eles mesmos gravam vídeos de propaganda nos quais a música tem papel de relevo.