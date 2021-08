Talibãs voltam ao poder no Afeganistão: como se financiam e onde conseguem as armas

Depois de duas décadas de conflito, os talibãs tomaram o controlo da cidade Cabul este domingo , depois de terem entrado na capital afegã sem encontrar resistência. O Baradar Akhund, chefe do gabinete político dos rebeldes no Qatar, anunciou o fim da guerra no Afeganistão , com a vitória dos insurgentes, após a fuga do Presidente Ashraf Ghani e a captura de Cabul Afastados em 2001 com a invasão dos Estados Unidos, os talibãs ganharam terreno rapidamente nos últimos meses com a retirada das tropas americanas. Os insurgentes declararam o país um "Emirado Árabe". Mas quem os financia e onde adquirem armas? Uma investigação do jornal The Independent, publicada esta quarta-feira, dá conta de como o grupo opera.O Afeganistão é o maior exportador de ópio no mundo, sendo a fonte da maioria dos fundos do grupo islâmico.