Talibãs tomam Cabul e regressam ao poder no Afeganistão

Os Talibãs tomaram este domingo a capital afegã, Cabul, e preparavam-se para anunciar a restauração do Emirado Islâmico do Afeganistão a partir do Palácio Presidencial, abandonado horas antes pelo presidente Ashraf Ghani, que fugiu do país. A situação era caótica no aeroporto, com diplomatas estrangeiros, funcionários governamentais e milhares de civis desesperados a tentarem encontrar um lugar a bordo de um dos aviões que eram este domingo a única forma segura de sair da cidade.Depois do avanço avassalador dos Talibãs pelo Afeganistão nas últimas semanas, a queda de Cabul já era esperada, mas ninguém esperava que chegasse tão depressa. Às primeiras horas da manhã de domingo, o governo afegão dava conta de que os militantes estavam a "entrar por todos os lados" na cidade, causando o pânico entre a população. A situação no terreno era confusa, com várias fontes a avançarem que os Talibãs tinham travado o seu avanço às portas da cidade e estavam a negociar a formação de um governo de transição.