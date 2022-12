Tartaruga Jonathan, animal terrestre mais velho do planeta, celebra 190 anos

A residência oficial do governador da ilha abre portas aos visitantes durante três dias para que possam celebrar este marco histórico e preveem até a emissão de um selo especial, avança a CNN Internacional.



francês morreu no exílio em 1821 e Fernão Lopes, soldado português, foi o primeiro habitante no século XVI.A residência oficial do governador da ilha abre portas aos visitantes durante três dias para que possam celebrar este marco histórico e preveem até a emissão de um selo especial, avança a CNN Internacional.

O animal terrestre vivo mais velho do mundo comemora 190 anos, este domingo. A tartaruga Jonathan vive na Ilha britânica de Santa Helena, onde o imperadorOs especialistas acreditam que Jonathan nasceu em 1832, mas só em 1882 foi levado para o território britânico.A idade desta tartaruga é apenas uma estimativa, uma vez que uma fotografia tirada após a sua chegada a Santa Helena no século XIX, revela que Jonathan já tinha 50 anos.Segundo o guinness, Jonathan é também a mais velha tartaruga de sempre e vai poder celebrar o seu 190º aniversário com um bolo muito especial. Alface, pepino, maçã e pêra são as suas frutas preferidas e por isso os sabores escolhidos para a iguaria.A imagem da tartaruga já surge na moeda de cinco centavos eEmbora a longevidade desta tartaruga já o tenha feito perder o olfato e a visão não o impede de celebrar este dia tão especial. "Mas a sua audição é excelente e adora estar acompanhado de humanos, e responde à voz do seu veterinário Joe Hollins", avança o World Record Guineess.