Taylor Swift adia concerto no Rio de Janeiro devido às "temperaturas extremas"

O Brasil vive uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira. A sensação térmica atingiu 59 graus em algumas zonas da cidade. Este sábado, o Governo brasileiro anunciou que passou a permitir a entrada de garrafas de água em espetáculos . Segundo a imprensa local, mil pessoas desmaiaram no recinto durante a atuação de Taylor Swift.O Brasil vive uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira. A sensação térmica atingiu 59 graus em algumas zonas da cidade.

Taylor Swift anunciou o adiamento do espetáculo da noite deste sábado no Rio de Janeiro, Brasil, devido às "temperaturas extremas". A decisão surge depois da morte de uma fã, de 23 anos, "Estou a escrever isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o espetáculo desta noite [de sábado] devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem estar dos meus fãs, colegas artistas e equipa devem estar sempre em primeiro lugar", detalhou numa nota publicada na rede social Instagram.