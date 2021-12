O telhado de um escritório da Amazon colapsou esta sexta-feira à noite com a passagem de um tornado no estado norte-americano do Illinois, nos EUA.No edifício estavam cerca de 100 trabalhadores que faziam o turno da noite. A passagem de ventos fortes provocou o colapso do telhado. Há um número não determinado de feridos.Os meios de socorro foram acionadas para o local.