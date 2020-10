Ter testado positivo à Covid-19 prejudicou Trump nas eleições presidenciais? O que revelam as sondagens

Democracy Institute Sunday Express, Donald Trump continua à frente com 46% do apoio popular face aos 45% do seu rival, Joe Biden, avança o jornal britânico Express.

Depois de muito ter desvalorizado a Covid-19 e as máscaras como meio de proteção individual para travar os contágios, eis que Donald Trump testou positivo à doença. Mas no que se traduz ter testado positivo nas eleições presidenciais?Várias sondagens começam já a fazer contas ao favorito à vitória, agora que Trump se encontra a recuperar. De acordo com a sondagem levada a cabo pelo

Trump, de 74 anos, foi transferido para o hospital Walter Reed esta sexta-feira, horas depois de confirmae que tinha testado positivo à Covid-19.