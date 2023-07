Terceiro ocupante do carro que Nahel conduzia quando morreu entregou-se à polícia

O terceiro ocupante do carro que o jovem Nahel conduzia quando foi morto a tiro pela polícia na cidade francesa de Nanterre, a 27 de junho, e que se encontrava desaparecido, entregou-se à polícia, indicaram esta segunda-feira fontes oficiais.

Fontes da polícia e do Ministério Público de Nanterre, nos arredores de Paris, confirmaram que o jovem de 17 anos, que nos últimos dias prestou declarações a vários meios de comunicação social sobre o que viu e ouviu, deverá prestar depoimento aos investigadores da Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN) para dar a sua versão dos acontecimentos.

A justiça abriu uma investigação por homicídio voluntário, que é a acusação pela qual o agente da polícia que disparou o tiro que matou Nahel quando este tentou fugir de um posto de controlo da polícia foi acusado e enviado, dia 29, para prisão preventiva.

O testemunho deste terceiro ocupante, tal como o do segundo, que foi detido imediatamente a seguir, será confrontado com o dos dois polícias.

Antes de se apresentar, o jovem, que, segundo foi revelado, tem antecedentes de escapar também a uma "operação stop" da polícia francesa, tal como Nahel, disse à imprensa que circulavam num carro alugado quando os dois polícias, em motas, começaram a persegui-los.

Quando o carro teve de parar num engarrafamento, um dos agentes exigiu que o condutor - que não tinha carta de condução - baixasse o vidro e desligasse o motor.

Segundo o terceiro ocupante do carro, o agente da polícia ameaçou disparar se o condutor não o fizesse e bateu-lhe com a arma, altura em que, involuntariamente, Nahel soltou o pé do travão, fazendo com que o carro (automático) arrancasse.

Segundo o testemunho, foi então que o polícia disparou.

O prefeito da polícia, Laurent Nunez, desmentiu este testemunho, afirmando que Nahel primeiro parou o motor, mas depois voltou a ligá-lo para tentar fugir, e foi nestas circunstâncias que o tiro fatal foi disparado.

O agente agora preso tinha inicialmente afirmado que disparou porque o carro em fuga punha em perigo a sua segurança e a do seu colega.

No entanto, as imagens registadas por uma testemunha põem em causa esta versão.

Nas últimas seis noites, os distúrbios desencadeados pelo incidente de Nanterre levaram à detenção de mais de 3.200 pessoas em toda a França, afirmou esta segunda-feira o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, durante uma visita à cidade de Reims.

Em declarações aos meios de comunicação social, Darmanin sublinhou a "firmeza" com que estão a ser tomadas medidas para fazer face aos tumultos, salientando que "não têm precedentes" e que a resposta das forças de segurança francesas "é uma demonstração de força republicana".