Terramoto de magnitude 4.4 abala vários estados americanos

There has an earthquake centered near Decatur, TN that the @USGS reports as a magnitude 4.4. More info at https://t.co/qGohYZtqr1 pic.twitter.com/tXGujdHo4z — NWS Morristown (@NWSMorristown) December 12, 2018

Um simo de magnitude 4.4 foi esta quarta-feira registado no estado americano do Tennessee.O abalo alastrou-se aos estados vizinhos da Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul e teve o seu epicentro perto da localidade de Decatour.Não há, para já, indicação dos danos que possam ter sido registados, mas os media locais dizem ter recolhido relatos de várias pessoas que sentiram o abalo. US Geological Service indica que o sismo ocorreu pelas 3h14 locias (9h14 na hora portuguesa).Um segundo abalo de magnitude 3.3 foi registado pouco depois, podendo tratar-se de uma réplica do primeiro sismo.