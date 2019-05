Theresa May focada "em conseguir o Brexit"

Theresa May, a primeira-ministra britânica, mantém-se focada em conseguir o Brexit e vai encontrar-se com os ministros esta quinta-feira, confirmou o seu porta-voz. Foi esta a resposta face aos pedidos para que se demita, depois de a sua última proposta de saída do Reino Unido da União Europeia ter sido muito criticada.Está prevista uma visita de Donald Trump, presidente dos EUA, em junho. O porta-voz garantiu a sua realização e indicou que May estava ansiosa por dar as boas-vindas a Trump."A primeira-ministra está a ouvir os seus colegas sobre a proposta e terá mais discussões. Está focada em conseguir o Brexit", garantiu o porta-voz.Esta quinta-feira, o jornal The Times indicou que May se poderia demitir amanhã, dia 24 de maio, devido à falta de apoio do seu governo. O acordo era para ser votado a 7 de junho, mas essa data caiu porque os ministros não concordam com a facilitação de um segundo referendo ao Brexit.

Governo adia publicação da proposta de lei para o Brexit



O Governo britânico adiou a publicação da nova proposta de lei para o 'Brexit', inicialmente prevista para sexta-feira para que fosse votada na semana que se inicia a 03 de junho.

A proposta de lei não consta do programa legislativo anunciado esta quinta-feira pelo governo da primeira-ministra Theresa May aos deputados.

"Informaremos a câmara sobre a publicação e a introdução da proposta de lei sobre o acordo de saída depois da pausa parlamentar", até 04 de junho, afirmou o representante do executivo Mark Spencer aos deputados.