Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May volta ao parlamento com 'plano B' para o Brexit

Primeira-ministra britânica tenta conseguir apoios para novo plano de saída da UE.

15:09

A primeira-ministra britânica Theresa May vai esta segunda-feira apresentar no parlamento de Londres o 'Plano B' para uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia, depois de a minoria dos parlamentares ter rejeitado o acordo que negociou com Bruxelas.



Espera-se que May apresente propostas que possam garantir menos concessões britânicas aos interesses europeus, mas May tem pela frente duas batalhas - a de conseguir apoio interno, depois, convencer os quase ex-parceiros europeus a aceitar renegociar um acordo de saída.



Num cenário em que o calendário marca o dia 29 de março como o da saída oficial do país, crescem os temores de que o Reino Unido deixe o clube europeu sem qualquer acordo, ou seja, sem regras para o que se vai passar a seguir nas relações entre britânicos e europeus.



Para começar, May tem de convencer os 118 deputados rebeldes do seu próprio partido a mudar o sentido de voto e a apoiarem-na. Está prevista uma declaração de May para as 15h30 de Londres (a mesma hora em Lisboa).