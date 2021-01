Tinder está a organizar viagens para solteiros à procura do amor

A Tailândia é um destino quase sempre presente nas listas de países a visitar (ou a regressar) de qualquer amante de viagens, quer seja pelas fantásticas praias, pelo clima quente ou pela beleza natural do país. Mas agora, o turismo da Tailândia também quer ser um destino de excelência para quem está à procura do amor.

Sim, isso mesmo. A Autoridade de Turismo da Tailândia acaba de anunciar uma parceria com o Tinder, conhecida plataforma de encontros, para oferecer pacotes de viagens pensadas exclusivamente para solteiros.

Estas viagens arrancaram no passado dia 20 de dezembro e consistiram num cruzeiro turístico por algumas das ilhas mais paradisíacas do país. Já a segunda viagem teve lugar no passado fim-de-semana e contou com uma festa na praia, na costa de Phuket.

Agora, e de acordo com a revista Lonely Planet, segue-se uma terceira festa, a 23 de janeiro, que contará com a presença de 50 solteiros e vai consistir num dia romântico a bordo de um comboio, em Lopburi.

Para já, os pacotes para solteiros estão apenas disponíveis para viajantes domésticos, até porque praticamente não existem turistas internacionais, mas depois da pandemia, a ideia é "abrir" a porta das viagens para solteiros ao mundo.

Recorde-se que as fronteiras tailandesas já estão abertas a visitantes de vários países, incluindo de Portugal. Ainda assim, é obrigatório cumprir uma quarentena de 14 dias e fazer quatro testes negativos.