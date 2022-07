Tiroteio em centro comercial faz três mortos nos EUA

Greenwood Park

Um homem matou a tiro três pessoas no centro comercialnum subúrbio da capital do estado norte-americano de Indiana (EUA), ferindo outras duas, antes de ser morto por um civil armado com uma pistola.

Jim Ison, chefe de polícia de Greenwood, cidade com cerca de 60 mil habitantes, situada a sul de Indianápolis, disse que o suspeito entrou no centro comercial, por volta das 18h00, com uma espingarda e vários cartuchos e começou a disparar contra as pessoas que se estavam na área de restauração. Duas pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 12 anos que foi baleada nas costas.

A polícia foi alertada para o tiroteio por volta das 18h05 horas de domingo (23h00 em Lisboa), disse Ison, numa conferência de imprensa.



"O verdadeiro herói do dia é o cidadão que tinha uma arma de fogo, legal, e conseguiu parar o atirador assim que começou a disparar", disse Ison aos jornalistas. A polícia não divulgou os nomes das vítimas, do atirador ou do civil que o matou.