Mulher armada mata atirador e trava massacre em festa de aniversário nos EUA

Uma mulher matou a tiro um homem que entrou a disparar contra 40 pessoas numa festa de aniversário em Charleston, nos EUA.Tudo aconteceu na passada quarta-feira.De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela BBC, a rápida reação da mulher permitiu salvar vidas e impedir um tiroteio em massa.O suspeito, Dennis Butler de 37 anos, tinha passado pela zona no início da noite desta quarta-feira quando foi avisado para ir mais devagar porque várias crianças estavam a brincar. Voltou armado com uma AR-15 (espingarda) e abriu fogo a partir do seu carro, atingindo as pessoas que se encontravam numa festa de aniversário.Segundo a polícia, a mulher é apenas "um membro da comunidade que levava a sua arma legalmente". Depois do incidente, permaneceu no local, e está a cooperar com os investigadores.Um empregado de mesa foi encontrado morto no local do crime com vários ferimentos de bala, acrescentou a polícia.