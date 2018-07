Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio mata duas grávidas e cinco homens no Brasil

Autoridades suspeitam que o crime foi motivado por questões relacionadas com droga.

12:57

Um tiroteio na zona norte de Porto Alegre, no Brasil, matou esta quinta-feira à noite sete pessoas que se encontravam em casa, avança o UOL Notícias. Duas das vítimas encontravam-se grávidas e os restantes cinco eram homens. Uma oitava vítima, um homem de 31 anos, foi baleada e submetida a uma cirurgia.



O ataque aconteceu às 20h30 locais, 00h30 em Lisboa, no bairro Passo das Pedras.



As autoridades locais já procederam à investigação e afirmam que um táxi terá parado em frente à casa e pelo menos três homens armados saíram da viatura e invadiram a residência. O grupo terá disparado diretamente contra as vítimas.



Segundo o site de notícias brasileiro Agora no RS, suspeita-se que o local seja um ponto de consumo de droga.



A identidade das vítimas é desconhecida.