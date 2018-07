Tiroteio no Texas mata cinco pessoas em lar de idosos

Atirador ter-se-á suicidado.

Cinco pessoas morreram este sábado na sequência de um tiroteio no Texas, Estados Unidos, num lar de idosos local e noutra habitação vizinha.



Segundo a polícia de Robstadt, no Texas, dois corpos, de um homem e de uma mulher, foram encontrados e, mais tarde, foram vistos mais dois corpos numa casa vizinha.



O atirador ter-se-á suicidado.



De acordo com informações publicadas pela imprensa norte-americana, os familiares das vítimas alertaram as autoridades.



O lar pertence a uma instituição de caridade que dá abrigo a 94 pessoas.