Toma estimulante sexual usado em touros e fica com ereção durante três dias

Um homem foi hospitalizado com uma ereção de três dias, após ter utilizado um estimulante sexual, utilizado para a criação de touros, no México.O indivíduo, que não foi identificado, foi alvo de uma cirurgia urgente quando deu entrada no hospital. O homem tomou a droga quando se preparava para fazer sexo com uma mulher de 30 anos, de acordo com o jornal peruano La Republica."O paciente comprou um estimulante sexual em Veracruz, utilizado pelos fazendeiros da região para revigorar os animais para inseminação", explicou a equipa médica à mesma publicação.O estado de saúde do homem permanece desconhecido.