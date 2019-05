Forcado de Beja em estado grave após ser colhido por touro

Está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, em estado considerado "muito grave" e "reservado", Miguel Sampaio, cabo do Grupo de Forcados Amadores de Beja que, no sábado, foi colhido por um touro durante uma corrida que teve lugar na Praça de Touros de Moura.A notícia foi dada pelo site Touro e Ouro, dedicado a temas de tauromaquia, que revela ainda que, ao realizar a última pega da tarde, o forcado decidiu ir à cara do touro, mas este baixou-se e terá arrastado Miguel Sampaio "dois a três metros".Deste violento embate resultou um esmagamento que afetou o fígado do forcado, provocando-lhe "um forte hematoma e hemorragias".Miguel Sampaio ainda foi assistido na enfermaria da praça, sendo de seguida transportado para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde foi estabilizado.Ontem de manhã, e como o seu estado de saúde continuava a inspirar as maiores cautelas, foi transportado de helicóptero para o Hospital Curry Cabral, onde está a ser acompanhado nos Cuidados Intensivos pela equipa médica chefiada pelo cirurgião Eduardo Barroso.Miguel Sampaio foi eleito cabo do Grupo de Forcados Amadores de Beja em janeiro do ano passado, tendo substituído, no cargo, José Maria Charraz.É o terceiro cabo da história deste grupo alentejano, que foi fundado em 2008 por Manuel Almodôvar, e exerce oficialmente a sua posição no agrupamento desde a tradicional Corrida da Ovibeja, que teve lugar em maio de 2018.