Toureiro em estado grave após investida de touro em Espanha

Juan Leal, de 26 anos, sofreu um violento golpe de um touro na zona das nádegas durante um espetáculo na praça de touros de Las Ventas, em Madrid, Espanha.



O "matador" foi atingido na zona do cóccix e ficou com um ferimento de 25 centímetros de profundidade.



A investida ocorreu este domingo, dia 26 de maio, e o toureiro teve de ser hospitalizado em estado grave. O animal avançou sobre Juan Leal no 12º. dia da feira de touradas de San Isidro.



O toureiro francês está a recuperar favoravelmente e não corre risco de vida uma vez que os chifres do animal não atingiram a zona do estômago.



Vai ficar internado pelo menos até à próxima quarta-feira.





