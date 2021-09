Trabalhadores de Macau não-vacinados contra a Covid-19 obrigados a testes semanais

Os trabalhadores de Macau, nos setores público ou privado, ficam obrigados a fazer um teste à covid-19 a cada sete dias, caso não estejam vacinados, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias.

"Os trabalhadores que contactem com outras pessoas ou trabalhem num espaço fechado onde coexistem outras pessoas têm que ser vacinados, caso contrário terão que fazer um teste de ácido nucleico periodicamente, uma vez a cada sete dias, no mínimo", afirmou o médico do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, Tai Wa Hou.

O objetivo é prevenir e evitar a propagação da covid-19, possível através da vacinação, e por isso é "responsabilidade de todos os funcionários vacinarem-se contra" a doença, salientou, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.