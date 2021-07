Traficante de droga 'Hello Kitty' morta aos 21 anos no Brasil

Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, que aos 21 anos já era uma das criminosas mais procuradas do Rio de Janeiro, foi morta sexta-feira num confronto com a polícia no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na área metropolitana daquela cidade brasileira.Conhecida como Hello Kitty, nome que usava nas redes sociais, onde posava com armas de guerra, Rayane, uma ex-cantora evangélica, apesar da pouca idade, já era uma lenda no mundo do crime. Comandava o tráfico de droga na região do Salgueiro e era suspeita de vários homicídios e roubos à mão armada e de homicídios.