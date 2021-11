Travis Scott diz que vai pagar despesas dos funerais das vítimas do festival AstroWorld

O rapper Travis Scott vai cobrir as despesas do funeral das oito pessoas que perderam a vida durante o festival de música Astroworld em Houston, no Texas, EUA.



O cantor atuou na passada sexta-feira no evento criado por si próprio em 2018. O caos começou quando uma multidão abaldroou e atropelou várias pessoas na plateia, resultando em diversos feridos e oito mortes. Apesar dos vários apelos desesperados vindos do público, Travis Scott não parou o concerto.







No sábado, o artista divulgou um comunicado em que afirmava estar "absolutamente arrasado com o que aconteceu" no evento.



O cantor Travis Scott foi processado por um dos espetadores do concerto no festival Astroworld que aconteceu na última sexta-feira e onde morreram oito pessoas. Manuel Souza considerou o rapper culpado de uma "tragédia previsível e evitável em concerto".