Três a quatro chávenas de café: A melhor cura para a ressaca, segundo cientistas

Estará descoberta a ‘cura’ perfeita para a ressaca após uma noite de excessos, segundo cientistas: café. Segundo um estudo das universidades inglesas de Southampton e Edimburgo, duas ou três chávenas da bebida mostraram-se eficazes a combater as dores de cabeça e náuseas decorrentes do consumo excessivo de álcool.

Os benefícios, adiantam os investigadores, são mais presentes no café em grão ou moído, mas são também notórios mediante o consumo de descafeinado ou café instantâneo.

O combate aos efeitos da ressaca é feito por duas moléculas presentes no café, explicam os cientistas, kahweol e cafestol, que têm propriedades reparadoras do fígado.

O consumo excessivo de álcool recorrente é associado a problemas graves de fígado e, apesar das conclusões do estudo, não há provas de que o café seja capaz de reverter os efeitos nefastos causados pelo alcoolismo na saúde.

Ainda assim, mostra a investigação, quem bebe café tem menos 21% de hipóteses de desenvolver doença hepática crónica. O estudo foi feito com meio milhão de pessoas e com as conclusões retiradas de 10 anos de observação.

Mas mais do que curar a ressaca, este estudo tem como objetivo encontrar uma solução para combater as doenças do fígado nos países mais pobres.

"O café é acessível a quase toda a população e os benefícios que vimos no nosso estudo podem significar a possibilidade de um tratamento preventivo da doença hepática crónica. Isto seria extremamente valioso em países com menor poder de compra e com piores acessos ao sistema de saúde, onde o peso das doenças hepáticas crónicas é maior", explica o Dr. Oliver Kennedy, um dos investigadores da Universidade de Southampton a cargo do estudo, ao The Sun.