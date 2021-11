Três pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado, num ataque a um comboio que fazia a ligação entre Regensburgo e Nuremberga, na Alemanha.De acordo com o Bild, duas das vítimas ficaram feridas com gravidade, mas não correm perigo de vida.O agressor, de descendência árabe e com problemas psicológicos, tem 27 anos e foi detido no local.O alerta foi dado por volta das 9h30 (hora local) e as autoridades estão no local em grande número para averiguar as circunstâncias do ataque.Em atualização