Três irmãos morrem afogados horas depois de partilharem vídeo a divertirem-se na água

Três irmãos morreram afogados na passada quinta-feira num lago, horas depois de terem publicado um vídeo a divertirem-se na água, na Geórgia, nos EUA.Raven Powell, de 22 anos, e os irmãos mais novos, Mason de quatro e Sawyer de três anos, perderam a vida na zona de Amity Recreation Area. Horas antes do acidente, Raven partilhou um vídeo onde mostrava estar a divertir-se com as crianças.A forma como aconteceu a tragédia continua envolta em mistério. De acordo com o Daily Mail, nas imagens partilhadas, uma das crianças parecia usar um colete salva-vidas.Os corpos foram encontrados pela polícia após várias horas de buscas.Uma prima das vítimas, Hannah Redfern, disse que a morte dos Powell foi "horrível". "É uma loucura como isto aconteceu num piscar de ollhos. Eles eram o nosso mundo", afirmou a mulher.