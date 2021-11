Mulher grávida e três crianças entre as vítimas do naufrágio no Canal da Mancha

Entre as 31 pessoas que morreram afogadas ao tentar cruzar o Canal da Mancha num barco insuflável estava

pior tragédia envolvendo migrantes que tentam chegar ao Reino Unido, avança o jornal The Guardian.O alerta foi dado por pescadores franceses, que avistaram uma embarcação vazia com vários corpos imóveis na água em redor. O mar estava calmo, mas as autoridades admitem que o barco se terá virado, provavelmente por ir demasiado cheio. Os migrantes terão morrido afogados ou de hipotermia, dada a temperatura gelada da água.Quatro homens estão a ser acusados de "envolvimento direto" na tentativa de travessia e foram presos ontem. Esta quinta-feira de manhã foi detido mais um homem.O ministro do Interior francê disse que "a principal responsabilidade por esta situação recai sobre os contrabandistas", descrevendo-os como "organizações mafiosas na Bélgica, Holanda, Alemanha e Grã-Bretanha"."A França e Grã-Bretanha têm de trabalhar juntos. Não podemos ser os únicos países a lutar contra esses contrabandistas", acrescente.