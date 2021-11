na costa de Calais (França).



O número de mortos não é ainda conhecido, revelaram as autoridades à Reuters, uma vez queguardam a chegada das equipas médicas.

Vários migrantes morreram afogados esta quarta-feira quando tentavam chegar ao Reino Unido, através do Canal da Mancha, num barco de borracha.A informação foi avançada pelo ministro do Interior da França, Gerald Darmanin.Está em curso uma operação de resgate com a guarda costeira