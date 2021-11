Decathlon deixa de vender caiaques no norte de França para impedir travessia de migrantes

Calais, Grande-Synthe, Boulogne-sur-Mer e Le Touquet, já que estas cidades são usadas como ponto de partida para algumas das rotas marítimas usadas pelos migrantes.



A empresa de artigos desportivos Decathlon parou de vender caiaques e outros barcos pequenos em lojas no norte de França, perto do Canal da Mancha, para evitar que migrantes os comprem para tentarem chegar à Grã-Bretanha.De acordo com a Reuters, a mudança acontece num momento em que o número de migrantes a tentar atravessar o mar da França para ao Reino Unido tem vindo a aumentar no último mês.A partir de agora não serão vendidos barcos e caiaques nas lojas da Decathon de

"Estamos comprometidos em nunca colocar os nossos clientes em risco com o uso dos nossos produtos", revelou a empresa, citada pela Reuters. Produtos que salvam vidas, como coletes salva-vidas, permanecerão disponíveis em todas nas lojas.





A guarda costeira francesa revelou que resgatou na zona 272 pessoas na noite de segunda-feira.





O número de travessias de migrantes aumentou este mês por causa das condições favoráveis do mar. O governo britânico já exigiu publicamente a França que fizesse mais esforços para impedir as travessias clandestinas em barcos com condições impróprias para a navegação em alto mar.