Três mortos em ataque russo com mísseis em Lviv

Um ataque da Rússia com mísseis contra um edifício residencial matou esta quinta-feira três pessoas e deixou oito feridos em Lviv, no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polónia, disse o autarca da cidade.

"Já há três mortos", disse Andriy Sadovyi, numa mensagem publicada na plataforma Telegram, depois de relatar "oito feridos", incluindo "uma pessoa em estado grave".

Os serviços de emergência foram mobilizados e encontraram três corpos nos destroços do edifício, disse o autarca, que admitiu que "pode haver mais pessoas sob os escombros", uma vez que cerca de 60 apartamentos e 50 viaturas ficaram danificados.