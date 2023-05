Três mortos, entre eles dois polícias, em ataque com faca e espingarda no Japão

Três pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um ataque em Nagano, no Japão, esta quinta-feira. Duas vítimas mortais são polícias, informa a Reuters.O autor do crime terá esfaqueado uma mulher e disparado com uma espingarda contra as outras vítimas. Após o crime, o suspeito barricou-se dentro de um edifício. Ainda são desconhecidas as motivações para o ato.As autoridades locais apelaram à população para não sair de casa numa declaração feita através das redes sociais.Os crimes que envolvem armas são extremamente raros no Japão, uma vez que a posse de armas é muito regulamentada e qualquer pessoa que pretenda possuir uma deve passar por um processo rigoroso antes de lhe ser concedida licença.Em atualização