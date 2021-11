Tribunal começa a ouvir sexta-feira arguidos do julgamento de bispos e pastores da IURD

A segunda sessão de julgamento de bispos e pastores brasileiros e angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) prossegue sexta-feira com o início da audição dos quatro arguidos.

O dia de hoje, de arranque do julgamento sobre queixas apresentadas em 2019 por um grupo de pastores angolanos, ficou marcado por uma longa sessão de questões prévias da parte do tribunal, defesa e acusação sobre questões processuais, nomeadamente resposta a vários recursos interpostos.

O processo tem como arguidos o bispo brasileiro e ex-líder espiritual da igreja, Honorilton Goncalves, o bispo angolano António Ferraz, o pastor brasileiro Fernando Teixeira, o pastor angolano Belo Kifua, além do pastor brasileiro Rodrigo César Ferreira do Carmo, ausente do país por ter sido expulso pelas autoridades angolanas.