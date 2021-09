Tribunal divulga imagens do momento em que Sarah Everard é raptada

O polícia suspeito de raptar e matar Sarah Everard quando esta voltava para casa em Londres, Inglaterra, conhece esta quinta-feira a sentença.



O crime ocorreu em março deste ano. Wayne Couzens algemou a mulher de 33 anos na noite de 3 de março deste ano numa falsa detenção por alegadamente infringir o confinamento imposto pela Covid-19.





O namorado deu o alerta às autoridades, no dia seguinte ao desaparecimento de Sarah, cujo corpo foi encontrado uma semana depois, numa floresta na região de Kent.Nas imagens divulgadas durante o julgamento esta quarta-feira, o agente da polícia metropolitana surge a encenar a detenção da mulher. Esta foi a primeira vez foram divulgados detalhes sobre o crime.De acordo com os promotores, citados pelo jornal The Guardian, os crimes podem ser suficientemente graves para que Couzens seja condenado a prisão perpétua.Em tribunal, a mãe de Everard, Susan, admitiu que continua "atormentada" ao recordar-se do sofrimento pelo qual a filha teve que passar.