Tribunal Europeu mantém sanções contra oligarca russo Roman Abramovich

O Supremo Tribunal da União Europeia confirmou, esta quarta-feira, as sanções aplicadas a Roman Abramovich, oligarca russo, com passaporte português, após o início da Guerra na Ucrânia, avança a Reuters. O Tribunal havia decidido congelar fundos.O recurso judicial contra a medida posto por Roman Abramovich não foi aceite: "O Tribunal Geral nega provimento ao recurso interposto por Abramovich, mantendo assim as medidas restritivas tomadas contra ele", declarou o Tribunal Superior da União Europeia.Recorde-se que em março, a UE incluiu o oligarca russo, considerado próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, na sua lista de indivíduos sancionados com bens congelados e proibições de viagem, pelo seu papel na invasão russa da Ucrânia.

O empresário russo, que conseguiu nacionalidade portuguesa, alegando ser descendentes de judeus sefarditas, foi forçado a vender o clube de futebol britânico Chelsea, depois de também ter sido sancionado pelo Reino Unido.





O património do antigo proprietário do clube de futebol Chelsea, em Inglaterra, está avaliado pela Forbes em mais de nove mil milhões de euros.