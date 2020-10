Tribunal no Iémen condena Donald Trump a pena de morte por ataque aéreo que matou mais de 50 pessoas

Donald Trump, presidente dos EUA, foi condenado esta quinta-feira a uma sentença de pena de morte por um tribunal do Iémen. Trump e mais nove arguidos são acusados pela morte de 51 pessoas, incluíndo 40 crianças, num ataque aéreo que atingiu um autocarro em 2019 numa cidade do país do médio oriente.



O tribunal sentenciou, para além de Donald Trump, o rei da Arábia Saudita, o príncipe Saudita, o comandante da Força Aérea Saudita, o ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos e elementos do governo do Iémen.



Para além da condenação, o tribunal decidiu que os acusados devem pagar dez mil milhões de dólares (cerca de oito mil milhões de euros) às famílias das vítimas do ataque de 2019.



O caso foi levado a tribunal esta quinta-feira, na ausência do líder dos Estados Unidos da América, por uma agência do movimento Houthi, que domina a maior parte do norte do país desde 2014.



Recorde-se que o país do médio oriente atravessa um conflito humanitário no qual já morreram mais de cem mil pessoas devido ao movimento Houthi liderado pelo Irão.

