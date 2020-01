Trump ameaça Iraque com sanções pesadas

Donald Trump ameaçou esta segunda-feira o Iraque com sanções devastadoras se o governo de Bagdad expulsar as tropas estrangeiras do país na sequência da morte do general iraniano Qassem Soleimani.

"Se o Iraque decidir expulsar as nossas tropas de forma inamistosa sofrerá sanções como nunca viu, que farão as sanções ao Irão parecerem leves", ameaçou Trump, lembrando que os EUA têm no Iraque uma base aérea "que custou milhares de milhões de dólares". "Só saímos se nos pagarem esse dinheiro de volta", frisou.

A ameaça de Trump surge na sequência da moção aprovada domingo pelo Parlamento iraquiano apelando ao governo para expulsar todas as tropas estrangeiras do país como retaliação pelo assassinato de Soleimani.

Trump reiterou ainda a ameaça feita na véspera de atacar dezenas de alvos iranianos, incluindo locais culturais e históricos, se o Irão retaliar pela morte de Soleimani. "Eles podem colocar bombas à beira da estrada e matar a nossa gente e nós não podemos atacar os locais históricos deles? Isso não funciona assim", afirmou Trump, apesar dos avisos de que ataques deliberados contra locais históricos podem ser considerados como crimes de guerra. Trump garantiu ainda que o Irão "nunca terá uma bomba nuclear".

Esta segunda-feira, cerca de dois milhões de pessoas saíram à rua em Teerão para o funeral de Soleimani, na maior manifestação de pesar no país desde a morte do ayatollah Khomeini em 1989. Esmail Qaani, sucessor de Soleimani no comando da Força Quds, a unidade de elite dos Guardas da Revolução, prometeu à multidão continuar o trabalho iniciado pelo general. "Só ficaremos satisfeitos quando expulsarmos os americanos do Médio Oriente", prometeu, enquanto a filha do general, Zeinab Soleimani, ameaçou com "dias negros" para os EUA e para Israel.



PORMENORES

Portugueses seguros

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, disse esta segunda-feira que os 35 militares portugueses no Iraque estão "tranquilos e salvaguardados" e aguardam o retomar das ações de formação de militares iraquianos, suspensas por razões de segurança.



NATO pede contenção

Os membros da NATO, reunidos de emergência em Bruxelas, apelaram esta segunda-feira à "contenção" por parte do Irão, afirmando que um novo conflito no Médio Oriente "não é do interesse de ninguém". Aliança manifestou ainda "unidade na condenação do apoio do Irão ao terrorismo."